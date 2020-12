Criminalità, sequestrati beni per due milioni di euro alle famiglie Morelli-Spada

23 dicembre 2020 a

Operazione della Dia a Cassino. Sequestrati beni alle famiglie Spada e Morelli.

La Dia e i militari della compagnia carabinieri di Cassino hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preordinato alla confisca, emesso dalla Sezione Specializzata del Tribunale di Roma, nei confronti di 7 persone appartenenti ad un nucleo familiare Morelli-Spada, di etnia Rom, stanziati nel basso Lazio. Il provvedimento, proposto dalla Procura della Repubblica di Cassino e da quella di Roma - Dda, è il frutto di un'investigativa che prende le mosse da due distinte attività svolte dall’Arma di Cassino che nel 2019 nell’ambito dell’indagine denominata San Bartolomeo e nel 2016 con l’operazione denominata Due Leoni, quest’ultima svolta congiuntamente con la guardia di finanza.

Le indagini hanno permesso di accertare "l’elevata pericolosità sociale della compagine criminosa e dall’altro di far emergere l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dai soggetti e i cospicui beni accumulati nel tempo", ritenuti per tanto acquisiti illecitamente. Sottoposti a sequestro 15 immobili, di cui due abitazioni una in provincia di Pescara e l’altra a Cassino, 7 terreni e un’area urbana edificabile nel cassinate, una società attiva nel commercio e nel noleggio di auto, moto e veicoli industriali, nuovi ed usati. Sotto sequestro anche 16 rapporti finanziari accesi presso istituti di credito e postali compresi conti di deposito e correnti e linee di finanziamento, oltre a numerose autovetture, di fatto intestate ad una società.

