23 dicembre 2020 a

a

a

Mafia, confisca record a Roma: 300 milioni di euro. Tra i beni bar storici della movida romana.

Il provvedimento è legato all'operazione "Babylonia" condotta dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale e conclusasi a giugno 2017 con 23 ordinanze di custodia cautelare. A Roma e provincia i militari dell’Arma e i finanzieri hanno eseguito il decreto emesso dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale civile e penale di Roma, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di Gaetano Vitagliano, Andrea Scanzani e di una terza persona, in qualità di erede del destinatario della confisca. I destinatari delle misure emesse oltre 3 anni fa erano ritenuti responsabili, a vario titolo, di appartenere a due distinte associazioni per delinquere finalizzate all’estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, fraudolento trasferimento di beni e valori. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare l’operatività sul territorio capitolino di un'organizzazione dedita al riciclaggio e al reimpiego, in attività commerciali lecite e in beni immobili, di consistenti somme di denaro di provenienza delittuosa e alla conseguente e intestazione di tali attività, beni o altre utilità a terzi. Un ruolo fondamentale nel gruppo era svolto dallo Scanzani, imprenditore affermato nel settore del noleggio e della gestione di apparecchi per i videogiochi e videolottery, il quale era incaricato del deposito e della ripulitura dei soldi di provenienza illecita.

Ma non solo, perché è stata chiarita l’esistenza di rapporti con una consolidata organizzazione criminale, radicata nell’area a Nord-Est di Roma, Monterotondo e Mentana, capeggiata da Giuseppe Cellamare, morto nel 2017 legato alla Sacra Corona Unita; gli investigatori hanno anche documentato come, in quella porzione di territorio, Scanzani e Vitagliano avessero investito parecchi soldi di provenienza illecita nella costruzione di un complesso immobiliare a Guidonia Montecelio e costituito numerose società riconducibili allo stesso Scanzani. Tra i beni oggetto di confisca figurano 52 società, 20 imprese individuali, 1 quota societaria, 34 immobili, 6 autoveicoli, 19 rapporti finanziari e numerosi beni mobili quali orologi e preziosi, per un valore complessivo stimato in circa 300 milioni di euro. Sono ricompresi nella misura ablatoria gli storici bar Mizzica! di via di Catanzaro e di Piazza Acilia, acquisiti dal gruppo Vitagliano, il locale Macao di via del Gazometro frequentato dai vip della movida romana e la nota catena di bar Babylon Cafe, dalla quale l’indagine prende il nome. Per Vitagliano e Scanzani è anche stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre nel Comune di residenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.