Covid, il 27 dicembre i primi 5 vaccini allo Spallanzani: una infermiera, un oss, una ricercatrice e due medici

Il 27 dicembre i primi 5 vaccini allo Spallanzani di Roma. La direzione dell'istituto nazionale di malattie infettive di Roma si prepara per i primi vaccini e nella mattinata del 22 dicembre ha comunicato che il giorno del V-Day, ossia il 27 dicembre, saranno iniettate le prime 5 dosi del siero anti-Covid. Anche in Italia dunque è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della campagna di vaccinazione contro il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo da mesi.

Dalla Spallanzani hanno fatto sapere che i primi 5 a ricevere la dose saranno due medici, un'infermiera, un operatore socio sanitario e una ricercatrice che lavora nella struttura.

