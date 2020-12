22 dicembre 2020 a

Natale, la guardia di finanza sequestra due milioni di luci illegali: 4 denunce a Roma.

I finanzieri del comando Provinciale di Roma hanno sequestrato oltre 2 milioni di luci natalizie non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché 56 storditori elettrici posti in vendita abusivamente. Gli articoli erano stoccati in tre punti vendita gestiti da altrettante società riconducibili a soggetti di nazionalità cinese, individuati dai «Baschi Verdi» del Gruppo Pronto Impiego nell’ambito di un piano di controlli eseguiti in vista delle prossime festività natalizie. Nel primo esercizio, ubicato a via di Tor Cervara, sono stati rinvenuti circa 480.000 articoli, tra addobbi, decorazioni a tema, personaggi del presepe e strenne, privi della certificazione inerente alla marcatura CE, mentre in via Casilina sono state scovate oltre 181.000 luci natalizie, anch’esse prive di certificazione, oltre a 56 torce trasformabili in dispositivi elettrici idonei all’offesa delle persone, per la cui vendita è necessaria la licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Circa un milione e mezzo di luminarie, suscettibili di mettere a repentaglio l’incolumità degli acquirenti per il rischio di incendi nelle abitazioni, è stato scovato a via della Cisternola, in una rivendita di materiale elettrico, articoli di cartoleria e prodotti per la casa. Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma per i reati di frode in commercio, ricettazione e commercio non autorizzato di armi, nonché segnalate alla Camera di Commercio per la mancanza di informazioni e istruzioni in lingua italiana sulla sicurezza.

