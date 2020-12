22 dicembre 2020 a

Roma, incendio in un appartamento nel quartiere Prati. Intervengono i vigili del fuoco

Questa notte, il 22 dicembre, i vigili del fuoco di Roma di Prati sono intervenuti per un incendio in un appartamento in via Federico Mastrigli 15. L’abitazione andata in fiamme per cause al momento imprecisate era ubicata al piano seminterrato di una palazzina composta da due. Presenti anche le forze dell’ordine e il 118 che hanno soccorso i presenti.

Sono in corso degli accertamenti per capire la causa dell'incendio. Da quello che si è appreso ci sono state solo delle persone sotto choc che sono state soccorere e aiutare dai sanitari.

