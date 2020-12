Roma, cameraman aggredito davanti allo Stadio Olimpico prima di Lazio-Napoli

21 dicembre 2020 a

Un cameraman è stato aggredito ieri pomeriggio, 20 dicembre, davanti allo stadio Olimpico di Roma mentre stava effettuando alcune riprese prima di Lazio-Napoli.

L'episodio ha suscitato sdegno e sono intervenute anche le istituzioni. Ad aggredire l'operatore sarebbe stato un gruppetto di tifosi. Sull’episodio è intervenuto il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che in una nota esprime "ferma condanna per l’aggressione" e "nella certezza che tutti gli autori del deprecabile atto saranno identificati e perseguiti", manifesta "solidarietà alla vittima del gesto criminale e a tutti gli operatori dei media che svolgono un compito delicato e rilevante, anche durante questa difficile emergenza sanitaria, per garantire all’intera collettività un servizio di tempestiva informazione".

