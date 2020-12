Roma, abbattute le baracche della pineta di Castel Porziano dove giovani donne erano costrette a prostituirsi. Il video

21 dicembre 2020 a

Roma, abbattute le baracche della pineta di Castel Porziano dove giovani donne erano costrette a prostituirsi..

Le baracche erano state costruite abusivamente negli anni ed erano ben nascoste dall’alta vegetazione e dai rifiuti gettati. "Lì dentro sfruttatori senza alcuno scrupolo facevano prostituire delle donne, in alcuni casi anche molto giovani. Ricattandole e facendo loro false promesse. Un luogo desolante che non potevamo permettere rimanesse così", ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi dopo il blitz. (clicca qui per vedere il video)

"Grazie al Municipio X, in particolare all’assessore all’Ambiente, al territorio e alla sicurezza Alessandro Ieva, abbiamo messo in piedi un’imponente programmazione di interventi per poter agire con criterio e strategia.Questa operazione di bonifica si aggiunge infatti a quelle già compiute. Continuiamo su questa strada", conclude la prima cittadina.

