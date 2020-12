13 dicembre 2020 a

Roma, riapre mercato Porta Portese. Cinquanta vigili per evitare assembramenti. Questa mattina, 13 dicembre, oltre 50 agenti della polizia locale di nei servizi di controllo a Porta Portese. Il personale, del XII Gruppo Monteverde con il supporto dei Gruppi limitrofi, coordinato dal dirigente Massimo Fanelli, è stato impiegato in servizi di controllo mirati per evitare la formazione di assembramenti e tutelare la salute degli avventori, con verifiche sia nella parte esterna del mercato che all’interno. Presidiati in modalità fissa gli accessi tramite l’impiego di autopattuglie, più una task force di oltre 20 agenti, dedicata alle verifiche amministrative ed ai controlli in forma dinamica nell’area interna del mercato, che ha consentito un monitoraggio continuo nei vari segmenti del mercato, con possibilità di intervento immediato laddove si verificassero criticità.

