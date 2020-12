12 dicembre 2020 a

Nuova rissa a Roma, la polizia blocca 10 ragazzi a Villa Borghese. La maxi scazzottata, che secondo i primissimi accertamenti ha coinvolto una ventina di persone, si è verificata nel pomeriggio del 12 dicembre nello storico parco romano.

Una ventina di ragazzi si sono affrontati e picchiati in piazza di Siena, a Villa Borghese, davanti a diversi testimoni. Sul posto i poliziotti, già impegnati nel dispositivo di sicurezza in piazzale delle Canestre, sono riusciti a bloccarne dieci caricati su un pullman scortato dalle volanti e diretto in Questura. La loro posizione resta al vaglio degli investigatori mentre non risultano segnalazioni al 118 di eventuali feriti.

