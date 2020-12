12 dicembre 2020 a

a

a

Incidente nel tratto urbano dell'A24 a Roma. Un chilometro di coda in direzione grande raccordo anulare.

Mattinata complicata, il 12 dicembre nel tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila in uscita dalla Capitale. Intorno a mezzogiorno si è verificato un incidente poco dopo lo svincolo per Tor Cervara in direzione del Grande raccordo anulare. Sul posto i mezzi di soccorso per occuparsi dei feriti e le forze dell'ordine che stanno rilevando l'incidente. Si è formata una coda di 1 chilometro tra l'inizio della complanare e il bivio per il grande raccordo anulare.

Si marcia con la carreggiata ridotta e si sono formate delle file nei pressi dello svincolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.