Rissa al Pincio a Roma, tre gli indagati. Sequestrata anche una pistola, identificati i partecipanti. Lo ha anticipato l'agenzia AdnKronos secondo la quale appunto sono tre i minori che sono sotto indagine per la rissa con maxi assembramento che si è verificata sabato scorso, 5 dicembre, sul piazzale del Pincio a Roma. In soli cinque giorni gli investigatori passando al setaccio i social sono riusciti a identificare quasi tutti i partecipanti. Il prefetto ha rivolto quindi un plauso ai carabinieri per i rapidi risultati conseguiti. Nel corso delle attività è stata anche sequestrata una pistola a un genitore di uno dei ragazzi coinvolti ed è in corso la revoca del porto d’armi.

