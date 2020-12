Roma: donna picchiata dal marito davanti al figlio di otto anni, salvata dai carabinieri. Lui è stato arrestato

11 dicembre 2020 a

Picchia la moglie davanti al figlio di 8 anni. Arrestato marito violento. La donna all’ennesima aggressione subita in casa davanti al loro bambino, ha preso coraggio e ha chiamato i carabinieri facendo così arrestare il marito ubriaco e violento. È successoin un’abitazione di via dei Trinci, nella zona della Pisana. Vittima una casalinga romana di 45 anni che, picchiata e minacciata dopo l’ennesima banale discussione, ha chiesto aiuto ai militari della Stazione Bravetta che hanno raggiunto l’appartamento e soccorso la vittima. Lunga la serie di violenze subite dalla donna: il marito, romano di 45 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

