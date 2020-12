Roma, baracche abusive abbattute a San Basilio. Virginia Raggi: Stavano costruendo fortino dello spaccio. Il video

10 dicembre 2020 a

Roma, baracche abusive abbattute a San Basilio. Virginia Raggi: "Stavano costruendo fortino dello spaccio. Una baracca di lamiere chiusa da un porta blindata, nascosta dalla vegetazione. Lo abbiamo scoperto e lo abbiamo impedito".

I carabinieri e la polizia locale hanno sequestrato quello che la sindaca indica come "una specie di bunker che alcuni criminali intendevano utilizzare per lo spaccio di sostanze stupefacenti".



Costruito in una posizione strategica, era nascosto da un canneto, con delle vie di fuga per dileguarsi in caso di controlli. "Questa mattina, 10 dicembre, erano con me anche la delegata alle periferie Federica Angeli, don Antonio Coluccia ed Emilio Orlando. Insieme stiamo riconquistando spazi nel quartiere per restituirli ai cittadini. La presenza delle istituzioni, e di chi lotta prima linea contro la criminalità, è importante per riportare speranza e fiducia nel periferie che per troppo tempo sono state abbandonate. Un passo dopo l’altro ripristineremo la legalità anche in questa zona. I cittadini di tanti quartieri stanno rialzando la testa e noi saremo al loro fianco", conclude Virginia Raggi.

