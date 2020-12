Spaccio, centro commerciale della droga nel quartiere San Basilio a Roma. Undici arresti. Video

09 dicembre 2020 a

Spaccio, centro commerciale della droga nel quartiere San Basilio a Roma. Undici arresti.

Il 9 dicembre della squadra investigativa del IV Distretto di Polizia della Questura di Roma, diretto da Agnese Cedrone, ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di appartenenti ad un sodalizio criminale dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere di San Basilio.

L’organizzazione, aveva creato una “piazza di spaccio”, ben organizzata, che operava negli orari di apertura dei negozi, dalle 9,30 alle 13 circa e dalle 15,30 alle 20, nella zona compresa tra via Morrovalle, via Recanati, via Osimo, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali tra cui una edicola, un negozio di oreficeria, una pizzeria a taglio, un negozio di scarpe e una farmacia.

L’attività di spaccio era ben strutturata con vedette e pusher, che sfruttavano il via vai di persone negli esercizi commerciali, per mimetizzare la loro attività illecita. Nella pausa pranzo infatti, quando i negozi chiudevano, interrompevano l’attività illecita per riprenderla alla riapertura pomeridiana degli stessi esercizi.

I pusher, per non destare sospetti, si posizionavano sempre davanti alle attività commerciali interloquendo con altre persone o facendo finta di essere degli avventori e, quando venivano contattati dagli acquirenti, si spostavano simulando un saluto con questi ultimi con la stretta della mano e consegnando loro la sostanza stupefacente oppure, gli acquirenti, previo accordi venivano inviati da un secondo spacciatore nelle vicinanze.



Per evitare il sequestro della merce da parte della polizia, i pusher non avevano mai un numero consistente di dosi al seguito, ma su precise indicazioni dei gestori della piazza, queste venivano nascoste ogni giorno in punti diversi, utilizzando vari stratagemmi tra cui piccole scatole in metallo con calamita che nascondevano sotto i paraurti della auto, fazzoletti di carta usati nascosti nella parte posteriore dell’edicola, pezzi di carta accartocciati posti sotto autovetture scelte “ad hoc” delle quali conoscevano i proprietari, oppure auto in disuso, nei pressi dei bidoni dell’immondizia, una buca delle lettere sita su via Morrovalle, vari pertugi sui muri, nonché nel portone di accesso di un condominio della stessa via che rimaneva sempre aperto in maniera che lo spacciatore di turno lo potesse utilizzare sia per occultare la sostanza, sia per effettuare degli scambi all’interno, lontano da occhi indiscreti.

Dal monitoraggio delle telecamere presenti in loco, gli investigatori del IV Distretto, hanno accertato che la piazza di spaccio sita in via Morrovalle, presumibilmente fosse gestita da due fratelli F. M. e F. T. ( alias fratelli “Mezzanotte”) che si alternavano mattina e pomeriggio per controllare l’attività di spaccio, posizionavano la sostanza, ritiravano i soldi, pagavano il giornaliero dei pusher e in alcune occasioni spacciavano direttamente in prima persona.

Inoltre come in un vero “centro commerciale” anche gli spacciatori e le vedette avevano dei turni ben definiti suddivisi in mattine e pomeriggi individuati in: C.A.M., L.M., C.G. e I.M., F.F., Z.O., E.A.A.A., P.A. e P. F.

Sul posto, oltre ai “turnisti” erano sempre presenti un uomo poi deceduto e F. F. entrambi con precedenti di polizia, che dagli accertamenti degli inquirenti sono risultati essere i fornitori della sostanza stupefacente del gruppo sfruttando la zona commerciale per prendere contatti con altri pluripregiudicati per lo smercio dello stupefacente.

Infatti durante le indagini, gli agenti hanno potuto osservare alcuni episodi in cui alcuni pregiudicati contattavano i due.

Tutte le persone coinvolte a vario titolo, nell’attività di spaccio sono state individuate dagli investigatori di San Basilio, grazie ai controlli sul territorio e alle loro conoscenze investigative.

A conclusione delle indagini sono state 11 le persone arrestate e 6 denunciate in stato di libertà; sequestrati 80 grammi di cocaina e 2,5 Kg di hashish nonché 30 grammi di marijuana.

