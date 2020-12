03 dicembre 2020 a

a

a

Nascondeva cocaina, marijuana e 90 mila euro in contanti in casa. Arrestato romano di 31 anni. E’ stato fermato in via Monte delle Capre all’incrocio con via Castiglione della Pescaia.

L’uomo, identificato per D.E.S., romano di 31 anni, con precedenti di polizia, sin da subito si è mostrato agli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, nervoso ed insofferente al controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 involucri in cellophane nascosti all’interno dello slip, contenenti cocaina pari ad un peso di 3,40 grammi. Ulteriori 3 involucri pari a 1, 80 grammi della stessa sostanza, sono stati trovati nascosti invece, nell’alloggio della batteria di una chiave per auto non funzionante.

Nella successiva perquisizione a casa del 31enne, i poliziotti hanno rinvenuto oltre a telefoni cellulari, ulteriori 50 involucri contenenti cocaina pari a circa 28,25 grammi e fogli manoscritti riconducibili all’attività illecita di spaccio. Sequestrata anche la somma di 25.800 euro rinvenuta per la maggior parte all’interno di una cassetta di sicurezza e altra, in un astuccio per occhiali.

In cantina, sono stati sequestrati 13,50 grammi di marijuana nascosti all’interno di un barattolo oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Si è dovuti invece ricorrere all’ausilio dei vigili del fuoco per l’apertura di una cassaforte di cui l’uomo ha riferito di non avere le chiavi. All’interno, nascondeva 64 mila euro in contanti.

Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.