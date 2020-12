03 dicembre 2020 a

Spari durante un tentativo di rapina in una villa vicino Roma. Nessun ferito.

I banditi hanno tentato di fare irruzione in una casa di Segni, in provincia di Roma, ieri sera, 2 dicembre, poco prima delle 21, mentre quattro persone all’interno stavano cenando. Il cognato della proprietaria, che abita in una casa vicina, vendendo i cinque rapinatori a volto coperto, è uscito ed è stato minacciato con una pistola. Un colpo della pistola del rapinatore è partito colpendo la finestra della casa. A quel punto la proprietaria ha preso una pistola che deteneva legalmente e ha sparato due colpi in aria. I rapinatori sono così fuggiti e nessuno è rimasto ferito. Sul tentativo di rapina indagano i carabinieri di Segni e della compagnia di Colleferro.

