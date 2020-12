03 dicembre 2020 a

Morta donna di 58 anni investita da un'auto a Tor Bella Monaca a Roma. Incidente mortale questa mattina, 3 dicembre, verso le 7 a a Roma. Un’auto ha travolto e ucciso un pedone, una donna di 58 anni nata in Marocco. L’incidente è avvenuto a viale Duilio Cambellotti incrocio via di Tor Bella Monaca. Sul posto il gruppo Torri della Polizia Locale. Alla guida della vettura, una Fiat Panda, una donna italiana di 60 anni che si è fermata per prestare soccorso. Sono in corso accertamenti per verificare l’esatta dinamica del sinistro.

Vani i tentativi di rianimare la donna da parte dei sanitari.

