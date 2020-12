02 dicembre 2020 a

Treno travolge uomo che camminava sui binari vicino alla stazione Termini a Roma. Peruviano di 33 anni in gravissime condizioni.

Camminava sui binari poco prima della stazione Termini e quando il macchinista lo ha notato non ha potuto evitare l'impatto. E' successo intorno alle 20 di martedì 1 dicembre. L'uomo, un peruviano di 33 anni, è stato travolto dal treno regionale 23661 proveniente da Montalto di Castro. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato la vittima in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti

