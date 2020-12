Morto dopo essere stato travolto da un un camion lungo la Pontina. Aveva 43 anni

01 dicembre 2020 a

Dramma sulla Pontina. uomo di 43 anni travolto e ucciso da un camion dopo essere uscito dalla sua auto. L'uomo, da quello che si è appreso, aveva accostato sulla Bancina laterale: ha aperto lo sportello ed è uscito. Proprio in quel momento arrivava un tir Iveco guidato da un 51enne che lo ha investito.

È successo all’alba di oggi, 1 dicembre. poco dopo le 5,30, tra il Km 26 e 27, direzione Roma. Sul posto le pattuglie del gruppo Eur della Polizia Locale di

Roma Capitale per i rilievi e la viabilità e altre pattuglie impegnate nel tratto di strada chiuso per i rilievi del sinistro. La carreggiata in direzione Roma è stata chiusa fino a mezzogiorno.

