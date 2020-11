Misure anti Covid. A Roma oltre 4.000 controlli nel fine settimana. Polizia a cavallo nei parchi. Il video

29 novembre 2020 a

Anche questo weekend proseguono i controlli della Polizia Locale in tutta Roma. Sono state oltre 4.000 le verifiche effettuate, in particolare nei luoghi a maggior rischio di assembramenti.

Ieri sera, 28 novembre, numerose pattuglie sono intervenute a piazza San Callisto, nel centro della città, per evitare assembramenti e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono scattate, inoltre, sanzioni per alcuni ragazzi sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18.

Numerosi gli interventi anche in altre zone: dalle principali piazze di Trastevere e del Centro Storico ai luoghi di ritrovo nel Rione Monti e al Pigneto. Interessate anche alcune piazze e parchi nei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano.

Sono proseguiti anche oggi, 29 novembre, i servizi della polizia disposti con apposita ordinanza dal Questore di Roma, dedicati al rispetto del distanziamento sociale ed all’uso dei dispositivi di protezione individuale. I controlli oltre che nel centro storico, e nelle aree dello shopping di via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, si sono estesi anche ai parchi cittadini e in particolare nelle centralissime Villa Borghese e Villa Ada.

Protagoniste del controllo dei parchi sono state le pattuglie del reparto a cavallo della Polizia di Stato insieme ai bikers e alle pattuglie appiedate. Particolare attenzione rivolta anche al litorale romano per evitare assembramenti e resse.

