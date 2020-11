29 novembre 2020 a

a

a

Aperitivo clandestino in un locale di Trastevere, multate 20 persone a Roma. Nell’ambito dei quotidiani controlli in materia di contenimento al Covid-19, i carabinieri del Gruppo di Roma la scorsa sera, in due distinti interventi, hanno disposto la chiusura provvisoria di un locale e sanzionato 35 persone, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre. In particolare poco dopo le 19, i carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno notato, in un locale, situato in Vicolo del Cinque, attraverso i vetri della porta d’ingresso chiusa, un gruppo di persone all’interno. Scattato il controllo, i militari hanno accertato la presenza di 20 persone, tra chi banchettava seduto ai tavoli e chi era in attesa di essere servito. I carabinieri hanno identificato il titolare ed hanno disposto la chiusura provvisoria di 3 giorni dell’esercizio commerciale e sanzionato i 20 avventori. Poco dopo, i carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono intervenuti in piazza delle Muse, con lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza previste dal DPCM.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.