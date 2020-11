Morta bambina di 9 anni dopo incidente sulla Casilina a Ferentino. Era in auto con la baby sitter

24 novembre 2020 a

Morta bambina di 9 anni dopo incidente sulla Casilina a Ferentino. Era in auto con la babysitter. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente avvenuto, poco dopo le 14 del 24 novembre, sulla via Casilina al km 71,900, precisamente a Ferentino, in provincia di Frosinone. Una bambina di 9 anni, residente ad Anagni, è morta sul colpo a bordo della Peugeot 206 guidata dalla baby sitter, una ragazza di 28 anni residente invece a Ferentino ed elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Roma. Ferito in maniera lieve il 66enne al volante dell’altra macchina coinvolta nell’incidente, un Mercedes Gle.

Sul posto i carabinieri di Frosinone.

