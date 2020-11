Usura durante il lockdown. In manette tre persone vicino Roma

24 novembre 2020 a

Giro di usura ai Castelli Romani durante il lockdown. Operazione dei carabinieri. A Ariccia, Albano Laziale, Marino e Nemi, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di tre persone, emessa dal gip presso il Tribunale di Velletri, su richiesta di quella Procura della Repubblica, per i reati di usura e spaccio di sostanza stupefacente.

L’indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Ariccia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri, e si ricollega ad analoghe attività investigative sviluppate in passato, che avevano già consentito di evidenziare le responsabilità di alcuni degli indagati e di altri soggetti ad essi vicini per analoghe condotte delittuose. L’attività ha portato alla luce un sodalizio criminale dedito all'usura, in grado di somministrare prestiti ad elevati tassi di interesse in favore di vari commercianti residenti nell’area dei Castelli Romani.

I carabinieri hanno ricostruito l’organizzazione gerarchica nonché la precisa ripartizione di ruoli e funzioni tra i vari membri (procacciatore di clienti e intermediari) e hanno identificato numerose vittime. Nel medesimo contesto territoriale, durante le fasi investigative, i carabinieri hanno anche scoperto l’attività di spaccio di stupefacenti di uno degli indagati e denunciato ulteriori tre complici. Oltre all’ordinanza di custodia cautelare, i militari dell’Arma hanno anche eseguito decreti di sequestro preventivo per beni del valore complessivo di 85.300 euro. Uno dei destinatari del provvedimento è stato tradotto in carcere mentre gli altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

