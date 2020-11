Roma, cassonetti a fuoco alla Garbatella. Indagano i carabinieri

23 novembre 2020 a

Numerosi cassonetti sono stati dati alle fiamme ieri sera, 22 novembre, a partire dalle 19 nel quartiere Garbatella a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i roghi e i carabinieri della stazione Garbatella e del nucleo radiomobile, che stanno analizzando le telecamere della zona per cercare di individuare il responsabile. In particolare i cassonetti bruciati si trovano in via Nicolò da Pistoia, in via Ignazio Persico, in via Giacinto Pullino, in piazza Pantero Pantera, in via Giovanni Battista Magnaghi, in via Giovannipoli.

Analizzando i filmati si cerca di risalire agli autori. Il fenomeno dei cassonetti incendiati non accenna dunque a fernarsi.

