Roma, Metro C resta chiusa per mancanza di personale. La rabbia dei passeggeri. Atac: Faremo accertamenti

La Metro C di Roma questa mattina, 23 novembre, non ha aperto. È stato comunicato da InfoAtac. Cancelli chiusi sull’intera tratta, da Pantano a San Giovanni, per mancanza di personale addetto. L’azienda capitolina dei trasporti ha attivato un servizio di bus sostitutivi, non sufficiente, a detta degli utenti. La rivolta si è scatenata sui social: "Una vergogna! Autobus sostituitivi inesistenti. Sono a Torre Maura è passato il 106 stracolmo", scrive un utente su Twitter, "Intera tratta bloccata di una metropolitana di recente costruzione è inammissibile per una città metropolitana...", aggiunge un altro.

Nel frattempo Atac in una nota fa sapere che "svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità".

Il Codacons ha annunciato un esposto in Procura per chiedere l'apertura "di una indagine sull’accaduto per la fattispecie di interruzione di pubblico servizio, accertando le responsabilità connesse alla chiusura della linea C. L’associazione chiede inoltre ad Atac e Comune di Roma di prevedere indennizzi per tutti gli abbonati anche allo scopo di evitare iniziative legali da parte degli utenti danneggiati», conclude la nota dell’associazione".

