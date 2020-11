Coronavirus, il centro storico di Roma pattugliato per impedire assembramenti. Il video

15 novembre 2020 a

Coronavirus, il centro storico di Roma pattugliato per impedire assembramenti.

Nel fine settimana le forze di polizia della Capitale sono state impegnate nei controlli per far rispettare le disposizioni anti Covid-19. Sono stati 8 mila i controlli della polizia locale di Roma Capitale. Particolare attenzione sia alla formazione di possibili assembramenti nei parchi e nelle zone di interesse commerciale e turistico, sia all'osservanza delle altre disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, con verifiche capillari anche nelle ore serali e notturne.

Dal litorale romano al Centro Storico sono stati più di 8 mila gli accertamenti eseguiti, con sanzioni che hanno riguardato alcuni comportamenti irregolari, registrati maggiormente nelle ore serali.

