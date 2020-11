Maltempo, dalla mattina del 16 novembre temporali in tutto il Lazio. Allerta per 18 ore

15 novembre 2020 a

a

a

In arrivo i temporali. Scatta l'allerta dalla mattina del 16 novembre. La Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, lunedì 16 novembre, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.