Coronavirus, 8 mila controlli della polizia locale di Roma. Multati in 10 perché non indossavano la mascherina. Dal litorale di Ostia al centro di Roma, nei parchi e locali pubblici. Oltre 350 gli agenti impegnati e più di 8 mila controlli effettuati.

Controlli serrati nelle attività commerciali per il rispetto delle regole: una ventina le violazioni riscontrate, soprattutto minimarket. Alcuni esercizi sono stati multati, perché hanno continuato a somministrare cibo e bevande sul posto oltre l’orario consentito. Sanzioni anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione da parte dei dipendenti dei locali e assenza di prodotti igienizzanti. Una decina, invece, le persone multate per il mancato uso della mascherina.

Le pattuglie hanno eseguito numerosi controlli alla limitazione degli spostamenti tra le 22 e le 5 del mattino: più di 500 veicoli fermati e 10 persone multate, perché sorprese a circolare senza validi motivi.

E’ necessario continuare a rispettare le regole. Dobbiamo stare attenti e limitare le occasioni di contagio. Spetta a noi essere responsabili. Non abbassiamo la guardia.

