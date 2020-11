Coronavirus, vigili urbani con il megafono nei mercati di Roma: "Evitate assembramenti". Il video

15 novembre 2020 a

Coronavirus, vigili urbani con il megafono a Roma: "Evitate assembramenti".

Nel fine settimana gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno controllato i luoghi a rischio assembramento. Pattugliate le vie dello shopping del centro storico, via del Corso in primis, e le zone dove ci sono i mercati. Alcuni agenti in borghese hanno trasmesso con i megafoni dei messaggi preregistrati che invitano i cittadini davanti alle bancarelle a rispettare le distanze e indossare le mascherine.

Diversi video sono stati postati dai cittadini sui social. Gli agenti hanno controllato decine di attività commerciali e oltre 40 località per verificare il rispetto del provvedimento di limitazione della circolazione dopo le ore 22.

