Metropolitana Roma, lavori lungo la linea A. Chiudono 7 stazioni, ecco quando

Lavori alla Metro A di Roma dal 19 novembre. Il calendario delle chiusure delle stazioni. Dalla prossima settimana Atac inizierà i lavori per la completa sostituzione degli impianti e quadri elettrici nelle stazioni della metro A. "Pensate in 40 anni non sono mai stati cambiati. Praticamente dall’apertura al pubblico di queste stazioni", spiega l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dureranno fino a febbraio 2021 e interesseranno sette fermate delle linea A: richiederanno chiusure programmate, ma solo per pochi giorni.

Da giovedì 19 novembre iniziamo con i primi cantieri alla stazione Flaminio, che rimarrà chiusa fino al 22 novembre. Seguiranno le stazioni di Ottaviano, Vittorio Emanuele, Lepanto, Spagna, Barberini e infine Repubblica.

"Chiudere queste stazioni è necessario, perché occorre sostituire integralmente i quadri elettrici generali, attività che comportano l'interruzione di tutti i servizi, compresi gli impianti di traslazione e di illuminazione", aggiunge l'asssessore.

Questo l’elenco delle stazioni e le relative chiusure. Flaminio: dal 19 al 22 novembre; Ottaviano: dal 25 al 28 novembre; Vittorio Emanuele: dal 3 al 6 dicembre; Lepanto: dal 2 al 5 gennaio 2021; Spagna: dal 20 al 24 gennaio ; Barberini: dal 25 al 31 gennaio; Repubblica: dal 18 al 21 febbraio.

