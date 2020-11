15 novembre 2020 a

Dpcm, la protesta di un ristoratore di Roma che non fa entrare più i politici nel locale.

E' accaduto nei giorni scorsi nel cuore della capitale dove sulla vetrina di un ristorante in via del Boschetto, una traversa di via Nazionale a due passi dal Quirinale è apparso un cartello: "In questo locale non è gradita la presenza di politici". Firmato il titolare.

L'avviso affiso sul vetro del locale è stato fotografato da alcuni passanti e lo scatto è stato postato su Twitter dove è diventato virale. "Come dagli torto", commenta uno di coloro che ha rilanciato la foto.

Si tratta solo di una delle iniziative di protesta contro le limitazioni di orario imposte con gli ultimi decreti del presidente del Consiglio per cercare di fermare la seconda ondata del coronavirus.

