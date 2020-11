15 novembre 2020 a

Coronavirus, i pediatri del Lazio faranno i tamponi rapidi nei propri studi. Accordo con la Regione. L'unità di crisi ha ufficializzato l'accordo con la Fimp e la Cipe per l'esecuzione dei test antigenici rapidi o presso i propri studi professionali o, qualora non si disponesse di uno studio idoneo, presso strutture messe a disposizione dalla Asl, dalla Protezione civile o dai comuni.

L'attività potrà essere svolta nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica.

"La Regione Lazio mette a disposizione percorsi formativi anche avvalendosi dell'istituto Spallanzani. I pediatri che eseguono il tampone ai propri assistiti che sono risultati positivi dispongono l'isolamento e le certificazioni di fine periodo quarantena. È un ulteriore passo in avanti per agevolare la capacità di testing e gli aspetti relativi alle certificazioni. L'accordo sottoscritto riguarderà gli oltre i 700 pediatri del servizio sanitario regionale", si legge nella nota dell'unità di crisi.

