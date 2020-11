15 novembre 2020 a

Roma, sgombero Irriducibili Lazio. Gli Ultras contro la Raggi: "Ma quale violenza, facciamo volontariato per i senzatetto". Dopo il sequestro della sede di via Amulio, gli Ultras della Lazio hanno organizzato un’altra iniziativa benefica, dopo quelle per Amatrice e per i respiratori devoluti all’ospedale di Civitavecchia, per rispondere alle accuse del sindaco di Roma Virginia Raggi che ha parlato della sede come "luogo di criminalità e violenza".

"In risposta a chi continua a gettarci fango addosso -scrive il gruppo portante della Curva Nord in un volantino - , a chi ci ha sgomberato la sede, noi continuiamo dritti, per la nostra strada. Facendo quello che abbiamo sempre fatto: gli ultras, la beneficenza e non certo le chiacchiere. Da lunedì 16 novembre, ricomincia il nostro volontariato. Questa volta saremo al Rifugio Santa Francesca Romana, in via Capizucchi 22, adiacente al Teatro Marcello che si occupa di assistere tutte quelle persone bisognose senza fissa dimora. Raccoglieremo e porteremo loro indumenti, maglioni, felpe, pantaloni e intimo, chiaramente nuovo. Una raccolta che partirà il 16 novembre e ci sarà poi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21. Che nessun si tiri indietro, non si ceda neanche un metro"

