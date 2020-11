Tragedia sfiorata vicino Roma. Donna scopre il compagno con un altra e dà fuoco al letto

14 novembre 2020 a

a

a

Scopre il compagno con un'altra e incendia il letto. In manette donna di 48 anni. Nel pomeriggio del 14 novembre i carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato una cittadina romena di 48 anni, per aver incendiato un modulo abitativo posizionato sotto il cavalcavia di viale Europa. La donna senza fissa dimora che occupava arbitrariamente il modulo lasciato lì da anni dalla ditta che aveva costruito il cavalcavia, stamattina aveva sorpreso il compagno con un’altra donna e nel pomeriggio è tornata sul posto e approfittando dell’assenza dell’uomo, ha incendiato il letto. L’autorità Giudiziaria ha disposto l’arresto della donna per incendio doloso e successivamente è stata condotta in carcere in attesa della convalida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.