Coronavirus, nel Lazio 2.997 nuovi casi e 39 morti. L'indice Rt stabile a 1.04

Lazio, il bollettino dell'emergenza coronavirus del 14 novembre. Su quasi 30 mila tamponi (più 1.513 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano 2.997 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 72 rispetto a ieri), di cui 1.619 a Roma. Inoltre, si registrano 39 decessi (più 5 rispetto a ieri) e più 399 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. "Stabile il rapporto tra positivi e i tamponi. Sono 3.076 i ricoveri (più 58 rispetto a ieri) e 273 in terapia intensiva (più 13 rispetto a ieri). Il valore Rt è a 1.04 - spiega l’assessore D’Amato -. Il Lazio è tra le grandi Regioni italiane, assieme al Veneto, quella con il più basso indice Rt grazie al lavoro svolto innanzitutto dal sistema sanitario per la grande attività di testing e alla collaborazione dei cittadini. Questo però non deve significare abbassare l’attenzione proprio adesso e chiediamo il massimo rigore nei comportamenti. Sta migliorando - commenta l’assessore - la ricettività ospedaliera grazie all’apertura dei posti letto Covid che vedrà il suo completamento nelle prossime 48 ore".

