Incendi, ancora cassonetti in fiamme a Roma. A fuoco chiosco di fiori a Porta Maggiore

Notte di fuoco a Roma. Cassonetti in fiamme al Quadraro, chiosco di fiori incendiato a Porta Maggiore.

Quattro cassonetti dell’immondizia sono andati a fuoco, intorno a mezzanotte, nella zona del Quadraro e precisamente tra via dei Furi, via del Quadretto e piazza dei Consoli. Sul posto i carabinieri.

Un altro incendio è avvenuto nella notte del 13 novembre. Un chiosco di fiori in via di Santa Croce in Gerusalemme, in zona Porta Maggiore, è andato a fuoco, poco dopo le 4,30 della notte scorsa. Sul posto i carabinieri della Compagnia piazza Dante: al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

