Bomba della seconda guerra mondiale vicino alla stazione di Fidene. Bloccati i treni della Orte-Fiumicino

Il ritrovamento di un ordigno bellico nei pressi della stazione ferroviaria di Fidene, alle porte di Roma, manda in tilt l’intera rete della linea ferroviaria FL1 Orte-Fara Sabina-Fiumicino. Dove, da poco dopo le 16 dell'11 novembre, sono stati sospesi tutte le corse da e per la parte bassa della provincia di Rieti è quella di Viterbo. Trenitalia, attraverso i suoi canali informativi, ha comunicato immediatamente la predisposizione di un servizio navetta alternativo per le fermate servite dalla linea, che nel frattempo è stata interamente dirottata sui binari della linea direttissima ad alta velocità. I quali, però, bypassano numerose delle fermate nel territorio reatino.

E anche sul versante romano la situazione non è delle migliori, dal momento che sono state letteralmente soppresse, al momento, le fermate di Fidene, Nuovo Salario e Nomentano, mentre vengono garantiti gli altri scali dentro l’anello cittadino.

Rispetto alle altre sospensioni, dovuto sempre ad eventi isolati e risolti nel giro di poche ore, l’evento di oggi pomeriggio potrebbe avere pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario della linea più frequentata d’Italia anche nelle prossime ore, dal momento che il protocollo per il ritrovamento di ordigni bellici risalenti alla seconda Guerra Mondiale precede, a seguito di un sopralluogo già effettuato dagli agenti della polizia ferroviaria, il più che provabile intervento del nucleo artificieri dell’Esercito Italiano, deputato a rimuovere l’ordigno che, stante la presenza non solo della rete ferroviaria ma anche di un denso tessuto urbano, non può essere fatto brillare sul posto.

