Roma, non si ferma all'alt e sperona auto polizia. A bordo aveva 3 bambini, arrestato

Si scontra con auto della polizia per evitare controllo. A bordo aveva tre bambini. Arrestato un rom. Il fatto è accaduto in via Gordiani. Inseguito dagli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Torpignattara, non si è mai fermato effettuando una serie di manovri folli per tornare indietro. Raggiunto da più volanti, ha poi speronato una di queste perdendo il controllo del mezzo in viale Palmiro Togliatti, dove è stato poi bloccato. È successo nella notte del 10 novembre, in zona Prenestina. L’uomo, un 34enne rom domiciliato nel campo di via dei Gordiani, aveva seduta al suo fianco una donna macedone di 30 anni e, nei sedili posteriori, i suoi 3 figli tutti piccoli. Perquisito, è stato trovato in possesso di un caricatore per pistola con 9 colpi calibro 22. E' stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza violenza e minacce a pubblico ufficiale nonché di possesso ingiustificato di munizioni e parti di armi e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.

