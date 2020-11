Maltrattamenti in famiglia, i carabinieri catturano un rumeno ricercato a Orte

11 novembre 2020 a





Orte, i carabinieri arrestano rumeno. Era ricercato per una condanna per maltrattamenti in famiglia.

I militari lo hanno sorpreso nei pressi della stazione di Orte e si sono insospettiti notato il suo strano atteggiamento. Hanno quindi deciso di fermarlo per l'identificazione: dai controlli nelle banche dati è risultato che l'uomo era ricercato dal 19 agosto poiché colpito da mandato di arresto europeo dovendo scontare 2 anni e due mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia compiuti in Romania. E' stato quindi immediatamente dichiarato in arresto dai carabinieri e condotto presso il carcere di Roma Rebibbia per scontare la pena.

