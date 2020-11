10 novembre 2020 a

Incidente sull'autostrada. Bloccata la diramazione Roma Nord all'altezza di Settebagni.

Situazione complicata in uscita dalla capitale dove intorno alle 20 si è verificato un incidente sulla diramazione Roma Nord che collega il Grande Raccordo Anulare al casello di Fiano Romano. Per cause che sono ancora da accertare si sono scontrati due veicoli in direzione Firenze. Sul posto sono presenti la polizia stradale e i mezzi di soccorso che stanno curando un feriti. Si è formata una coda di un chilometro in uscita da Roma. Secondo il sito di Autostrade al momento il traffico è bloccato. Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Settebagni.

