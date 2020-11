Ostia, prosegue il restauro della rotonda. La sindaca Raggi: "Grazie a chi non ha ceduto alle intimidazioni criminali". Il video

10 novembre 2020 a

Partito restauro rotonda Ostia. Raggi: "Migliore risposta alle intimidazioni dei criminali". Proseguono i lavori per rimettere a nuovo i simboli della Fontana dello Zodiaco.

"L’area della Rotonda, dopo oltre 15 anni di incuria e abbandono, tornerà a splendere e ad accogliere residenti e visitatori che arriveranno a Ostia da via Cristoforo Colombo. Verrà ripristinato il gioco d’acqua e luci all’interno della fontana, sarà bonificata la rete idraulica con un nuovo sistema di smaltimento e raccolta e verrà installato un nuovo impianto di illuminazione", scrive la sindaca in un post su Facebook.



Poi la prima cittadina ricorda le minacce ricevute dall'impresa che sta svolgendo i lavori e il coraggio di denunciare tutto: "Tutto questo è possibile grazie a un imprenditore che, dopo aver vinto regolarmente la nostra gara d’appalto, non si è piegato alle intimidazioni di alcuni criminali, denunciando tutto ai Carabinieri. Nei mesi scorsi ho avuto la possibilità di incontrarlo e di ringraziarlo. È anche grazie al coraggio di queste persone che si riescono a cambiare le cose e a portare avanti progetti per la città in modo legale e trasparente".

