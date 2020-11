Ha imbrattato centinaia di muri a Roma. Identificato il writer Geco

09 novembre 2020 a

E' stato identificato l'autore di centinaia di graffiti sui muri di tutta di Roma e di alcune città italiane che si firmava "Geco" Al termine di un'indagine andata avanti per un anno gli agenti della polizia locale del nucleo ambiente decoro è stato denunciato un trentenne italiano, L. P le sue iniziali.

Durante l'attività di indagine, delegata dalla Procura della Repubblica, sono state portate a termine diverse perquisizioni in vari quartieri della città. Il trentenne è stato individuato nel quartiere Prenestino.

Sequestrati più di 1000 adesivi, decine di bombolette spray, attrezzi tecnici come funi da arrampicata o estintori modificati come diffusori da vernice, oltre a pc e apparecchiature elettroniche.

L’uomo è stato denunciato per danneggiamento e reato continuato, a cui faranno seguito le richieste di risarcimento per i danni riportati dalle parti interessate.

"Grazie al lavoro del Nad, e a un anno di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, i nostri agenti sono riusciti a identificare il writer. Era considerato imprendibile, ma ora Geco è stato identificato e denunciato. Ha imbrattato centinaia di muri e palazzi a Roma e in altre città europee, che vanno ripuliti con i soldi dei cittadini. Una storia non più tollerabile", ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

