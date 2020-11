Clamoroso errore a Sora. Anziano dato per morto, ma lui sta facendo colazione mentre organizzano funerale

09 novembre 2020 a

Lo danno per morto e organizzano il funerale, ma si tratta di un clamoroso scambio di persona. Ma l'anziano stava facendo colazione in ospedale. La curiosa storia è accaduta a Sora, secondo quanto riferisce un lancio dell'agenzia Agi.

Tutto nasce quando la famiglia dell'anziano ricoverato in ospedale riceve la notizia che il loro congiunto è venuto a mancare. A svegliare i componenti del nucleo sono stati i carabinieri che hanno comunicato il decesso dell'uomo che da giorni era ricoverato all'ospedale Santissima Trinità.

Ma l'uomo, seppur convalescente, è vivo. Tanto che mentre i suoi familiari organizzavano il funerale e facevano preparare i manifesti funebri lui stava facendo colazione in reparto. L'errore è venuto alla luce dopo che la ditta funebre ha mostrato ai familiari una foto dell'uomo deceduto nella bara.

