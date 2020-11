Crolla costone roccioso. Tragedia sfiorata ad Anzio, non ci sono feriti. Le foto

08 novembre 2020 a

Crolla costone roccioso. Tragedia sfiorata ad Anzio.

Dalle 15.30 dell'8 novembre è in corso un intervento dei vigili del fuoco in corso ad Anzio per il crollo di un costone roccioso su una porzione di un fabbricato: esclusa da unità cinofile, Usr team e squadre speleo la presenza di persone sotto le macerie. Le ricerche sono andate avanti per ore.



Si è staccata una grande porzione di falesia in via Ardeatina. Le rocce sono finite nella spiaggia sottostante. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale. Gran parte dell’area è stata interdetta per la relativa messa in sicurezza.

