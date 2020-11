Escrementi di topo nel minimarket. La polizia locale di Roma chiude negozio a Torre Angela

08 novembre 2020 a

Orrore a Torre Angela. Escrementi di topo nel minimarket. Scatta la chiusura. E' una delle operazioni portate a termine dalla polizia locale di Roma Capitale nel week end tra il 6 e 7 novembre nella Capitale dalla polizia locale nell'ambito del piano di vigilanza rafforzato che il Comando Generale ha predisposto per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid_19.

Nel quartiere di Torre Angela, gli agenti hanno riscontrato illeciti per più di 5 mila euro di sanzioni presso un minimarket della zona, per il quale è stato eseguito anche il provvedimento di chiusura a seguito delle gravi carenze igienico-sanitarie rilevate durante gli accertamenti, svolti in collaborazione con personale Asl: dalla presenza di escrementi di topo nei locali alle violazioni delle misure a contrasto della diffusione del contagio. Sequestrati inoltre più di 20 chili di alimenti in quanto privi di tracciabilità o scaduti.

