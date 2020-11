08 novembre 2020 a

Roma, telecamere davanti a trenta scuole per combattere lo spaccio. L'annuncio della sindaca Virginia Raggi. La misura fa parte del protocollo "Scuole sicure" firmato da Roma Capitale Prefettura due anni fa. La sindaca - che è in isolamento dopo essere risultata positiva al covid nei giorni scorsi - ha dato l'annuncio su Facebook: "Ora questo accordo entra nel vivo con l’installazione delle telecamere in diverse scuole superiori e il collegamento degli impianti di video-sorveglianza alla Sala Sistema Roma, gestita dalla polizia locale. Saranno complessivamente 42 le telecamere installate dal Dipartimento Lavori Pubblici su 30 istituti di istruzione superiore (2 per ogni Municipio), scelti tra quelli con le maggiori criticità. Le telecamere vengono installate per monitorare il perimetro esterno delle scuole e le immagini vengono analizzate dagli agenti della Polizia Locale prima di essere girate agli inquirenti"

