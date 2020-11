Bus in fiamme sulla Cassia. E' il ventiquattresimo mezzo andato a fuoco da inizio anno a Roma

08 novembre 2020 a

Bus distrutto dal fuoco. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 4.30 dell'8 novembre in via Giulio Galli all'altezza dell'incrocio con via Cassia. Si tratta di un bus della RomaTpl che, da quanto riporta Repubblica Roma, sarebbe stato immatricolato nel 2011. Le fiamme hanno avvolto la parte posteriore, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Gruppo Cassia di Roma Capitale.

Da inizio anno, considerando i bus Atac e Roma Tpl, sono 24 le vetture che sono state distrutte a causa di incendi improvvisi. L'ultimo capitò in zona Aurelio, piazza Pio XI, il 22 ottobre. In quel caso un mezzo della Tpl andò a fuoco in pieno giorno.

Un problema che il Comune sta cercando di arginare con la messa in funzione di nuovi bus. Dopo l'incendio di questa notte sui social è tornato di tendenza l'hashtag Flambus

