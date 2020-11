Centri commerciali chiusi, a Roma negozio fa entrare i clienti dal retro per aggirare i divieti del Dpcm. Multato gestore

08 novembre 2020 a

a

a

Negozio del centro commerciale chiuso per il Dpcm fa entrare clienti dal retro. Scatta la multa. Nella giornata di sabato 7 novembre gli agenti della polizia locale di RFoma Capitale insieme ai carabinieri di Tor Bella Monaca durante un controllo nel centro commerciale "Le Torri" in via Americo Aspertini , hanno scoperto un negozio che, tramite un escamotage, aveva cercato di aggirare le norme sulla chiusura nei giorni festivi e prefestivi, prevista dall’ultimo Dpcm, per i negozi dei centri commerciali: il punto vendita, nonostante tenesse le serrande abbassate sul lato strada, stava consentendo l’accesso ai clienti da una porta di servizio posta sul retro, adibita ad uscita di emergenza e raggiungibile tramite il garage del centro. All’interno trovati alcuni clienti e un’attività di vendita in pieno svolgimento come dimostrato dal numero delle ricevute fiscali emesse fino a quel momento. Nei confronti del gestore, un romano di 56 anni, oltre alla sanzione prevista di 400 euro, eseguito anche il provvedimento di chiusura provvisoria del punto vendita per 5 giorni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.