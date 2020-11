Roma, trasporti pubblici. Minibus elettrici per la nuova linea da Prati al centro storico. Il video

04 novembre 2020 a

Una nuova circolare che collega il quartiere Prati al centro di Roma. La presentazione ufficiale della linea 100 che sarà servita da Atac con minibus elettrici. Il capolinea è in via di Porta Pinciana. "Questa linea, in esercizio tra il Centro storico e il quartiere Prati, combina mobilità sostenibile e intermodalità, offrendo un collegamento strategico con i principali nodi della rete bus locale e i parcheggi vicini, con punti di contatto anche con la metro A, alla stazione Barberini", ha detto la sindaca Virginia Raggi.

La sindaca ricorda anche l'utilità dell'App Moovit: "Grazie a questa App, gli utenti possono avere informazioni in tempo reale per muoversi con sempre maggiore facilità su tutto il territorio capitolino. Moovit oggi combina tutte le opzioni di mobilità disponibili nell'area di Roma, proponendo ai romani e ai turisti il tragitto più intelligente e conveniente per raggiungere la propria destinazione. I percorsi vengono calcolati quindi non solo con bus, rete metropolitana, tram e treni regionali, ma anche con monopattini elettrici, bike e scooter sharing. Tutti servizi che noi stiamo promuovendo come amministrazione per rendere la nostra città sempre più smart e sostenibile".

