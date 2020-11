03 novembre 2020 a

Spaccio, cede hashish a un minorenne. Arrestato a Castelnuovo di Porto. I carabinieri hanno arrestato due giovani della zona, in due diverse operazioni. Il primo è stato sorpreso mentre, all’interno di un’autovettura in sosta, cedeva una dose di hashish ad un minorenne. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altre due dosi e di denaro contante. Poco più tardi, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a carico di un 20enne, all’esito della quale sono stati rinvenuti un panetto di hashish del peso di 30 grammi, un bilancio di precisione e materiale per il confezionamento. I due arrestati al termine del rito di convalida sono stati sottoposti ai domiciliari.

